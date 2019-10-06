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  • 06.10.2019 16:44
  • Son Güncelleme: 06.10.2019 17:45

şartsız silahlı başvuru şartları! İŞKUR'a başvuru nasıl yapılır?

binlerce işsizi iş sahibi yapmaya devam ediyor. İŞKUR yeni ilanlarını açıkladı. Bu bağlamda İŞKUR şartsız silahlı ı yapacak. Türkiye genelinde ilköğretim ve lise mezunu 780 güvenlik görevlisi alınacak. Haberimizde yer alan linki kopyalayıp ve tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına Güvenlik yazarak güncel güvenlik görevlisi alımı ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz. Güvenlik görevlisi olabilmek için; En az lise mezunu olmak 18-40 yaş arasında olmak. 5188 sayılı Kanun gereği temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak gerekmektedir. Peki, İŞKUR 780 güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan şartlar ve ilanla ilgili bilgiler

İŞKUR'dan yüksek maaşlı 780 güvenlik görevlisi alımı

İŞKUR KPSS şartsız silahlı silahsız güvenlik görevlisi alım başvuru şartları! İŞKUR'a başvuru nasıl yapılır? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) her yıl binlerce vatandaşın iş umudu olmaya devam ediyor. Özellikle İŞKUR tarafından yayımlanan personel alım ilanları yakından takip edilirken son olarak 780 güvenlik görevlisi alımı ilanı yayımlandı. İlana başvuru yapacak olan adaylar şu sıralar İŞKUR 780 güvenlik görevlisi personeli alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, İŞKUR 780 güvenlik görevlisi personeli alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair detaylar... İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır.

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