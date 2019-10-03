Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan subay alım ilanları yoğun ilgi görüyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin sayfası üzerinden subay alımı için beklenen açıklama yapıldı. İlanla ilgili bilgi edinmek isteyen adaylar muvazzaf subay alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte muvazzaf subay alım ilanına dair bilgiler... Subay; asteğmen, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı, yarbay, albay, tuğgeneral, tümgeneral, korgeneral, orgeneral veya mareşal rütbelerinde bulunan askerlere denir. Türkçede "sü" ile "bey" sözcüklerinin birleşmesiyle oluştuğu yanılgısına düşüldüğünden Dil Devrimi sırasında benimsenmiştir

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