Polis olma hayali kuran binlerce genç aday POMEM başvuru tarihleri ve POMEM şartları neler sorusunun yanıtını arıyor. Bu makalemizde Polis olmak isteyenler için "Polis nasıl olunur?, Polis olma şartları 2019, Polis nasıl olunur 2019, Polis olmak için gereken şartlar 2019, Bayan polis olma şartları boy kilo, Polis olmak için sağlık şartları, Polis olma şartları yaş sınırı, PMYO" gibi aklınıza takılan tüm sorulara cevaplar bulacaksınız. 25. Dönem PÖH başvuruları için kişilerin öncelikle POMEM okulundan mezun olmaları gerekmektedir. PÖH alımları POMEM mezunlarından yapılır. Bu seçenek aynı zamanda PMYO okuyanlar için de sunulur. Yüksek Okula giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlüklerine şahsen yapılır.

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