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  • Son Güncelleme: 03.10.2019 10:50

, , , başvuru şartları nedir? 2019 açıklaması

, , , başvuru şartları oldukça merak ediliyor. Polis adayları başvuru şartları için detaylı bir araştırma yapıyor. Daha önce Süleyman Soylu bir açıklama yapmış ve 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımının yapılacağını söylemiş, alımın Eylül ayının ilk günlerinde yapılacağını ifade etmişti. 25. dönem POMEM'in özel harekat polisi olarak gerçekleştirilmesinin ardından 10 bin polis alımının 26. dönem POMEM ile yapılacağı görülüyor. Süleyman Soylu geçtiğimiz gün katıldığı programda yaptığı açıklamada , yeni polis alımları için sürecin devam ettiğini söyledi. İşte 2019 polislik alım başvuru şartları açıklanması ve detaylar

POMEM, PÖH, PAEM, PMYO başvuru şartları nedir?

Polis olma hayali kuran binlerce genç aday POMEM başvuru tarihleri ve POMEM şartları neler sorusunun yanıtını arıyor. Bu makalemizde Polis olmak isteyenler için "Polis nasıl olunur?, Polis olma şartları 2019, Polis nasıl olunur 2019, Polis olmak için gereken şartlar 2019, Bayan polis olma şartları boy kilo, Polis olmak için sağlık şartları, Polis olma şartları yaş sınırı, PMYO" gibi aklınıza takılan tüm sorulara cevaplar bulacaksınız. 25. Dönem PÖH başvuruları için kişilerin öncelikle POMEM okulundan mezun olmaları gerekmektedir. PÖH alımları POMEM mezunlarından yapılır. Bu seçenek aynı zamanda PMYO okuyanlar için de sunulur. Yüksek Okula giriş sınavına başvurular, her yıl Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında Polis Meslek Yüksek Okul Müdürlüklerine şahsen yapılır.

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