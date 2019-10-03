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  • 03.10.2019 13:56
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 14:01

3 Ekim personel alımı iş ilanları! İŞKUR alımı başvuru şartları

Türkiye İş Kurumu () Türkiye kapsamında vasıflı vasıfsız işçi alımları yapacak. İŞKUR 2 hafta içinde binlerce işçi alımı yapacağını duyurdu. Bu bağlamda hemen başvurun ve kriterinize uygun iş ilanına anında online olarak kayıt yapmış olursunuz. En çok alım yapılacak olan ilk 10 meslek grubu arasında Beden İşçisi (Genel), , / Uzmanı, Makineci (Dikiş), Garson (), Kasiyer, Ön Muhasebeci , Güvenlik Görevlisi, , Bulaşıkçı (Stevard) kadroları yer alıyor. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız “iskur.gov.tr” adresindeki “İnternet Şubesi” ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. İşte 3 Ekim iş ilanları!

İŞKUR vasıflı vasıfsız binlerce daimi işçi alımı yapacak!

3 Ekim İŞKUR personel alımı iş ilanları! İŞKUR 15 gün içerisinde tam 55 farklı meslek gurubundan toplamda 27 bin 633 daimi işçi ve nitelikli personel alımı yapacak. Alınacak işçiler yerleştirilen iş yerlerinde daimî olarak görevlendirilecektir. En fazla işçi alımı beden işçisi, temizlik, kasiyer, müşteri temsilcisi, şoför, tekstil işçisi, sanayi üretim elemanları gibi alanlarda olacaktır. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR şubelerine gitmeden aşağıda belirtilen linkler üzerinden anında online olarak iş başvuru kayıtlarını yapabileceklerdir. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor.

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