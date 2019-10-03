3 Ekim İŞKUR personel alımı iş ilanları! İŞKUR 15 gün içerisinde tam 55 farklı meslek gurubundan toplamda 27 bin 633 daimi işçi ve nitelikli personel alımı yapacak. Alınacak işçiler yerleştirilen iş yerlerinde daimî olarak görevlendirilecektir. En fazla işçi alımı beden işçisi, temizlik, kasiyer, müşteri temsilcisi, şoför, tekstil işçisi, sanayi üretim elemanları gibi alanlarda olacaktır. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup başvuruda bulunmak isteyen adaylar, İŞKUR şubelerine gitmeden aşağıda belirtilen linkler üzerinden anında online olarak iş başvuru kayıtlarını yapabileceklerdir. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor.

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