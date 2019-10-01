Devlet memuru olmak isteyenler Devlet Personel Başkanlığı'nın açtığı ilanlara başvurabiliyor. Başvurular KPSS puanı ile yapılıyor. İşte 2019 memur alımı şartları ve tarihleri. KPSS, sözleşmeli personel, sürekli işçi, pilot, subay, hakim ve savcı, öğretim görevlisi alımları için başvuru yapılması gerekiyor. Gerekli şartları sağlayan kişilerin devlet memuru olması için herhangi bir engel bulunmuyor. En güncel resmi kurumların KPSS şartlı ve KPSS şartsız iş ilanlarını bu sayfada bulabilirsiniz. Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler. Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. İşte resmi kurumların yeni iş ilanları

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