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  • 01.10.2019 17:09
  • Son Güncelleme: 01.10.2019 17:10

ilanları: ! İşte

Ekim ayının gelmesiyle birlikte DPB aracılığı ile kamuya memur ve personel alımları yapılacak. Bu bağlamda personel ve memur alım şartları açıklandı. Devlet Personel Başkanlığı istihdam edilecek olan sözleşmeli personel ve memurlar için ilan verdi. Pilottan işçiye kadar devlet personel alımı yapacak. Memur olmak isteyenler son başvuru tarihlerini kaçırmadan başvuru yapması gerekiyor. Devlet Personel Başkanlığı, 17 Aralık 1960 tarihinde 160 sayılı Kanunla "Devlet Personel Dairesi" olarak kurulan ve 8 Haziran 1984 tarih ve 217 sayılı KHK ile yeniden düzenlenmesiyle şimdiki adını alarak Başbakanlığa bağlı olarak yeniden kurulan genel bütçeli bir kurumdur.

8 bin memur alımı yapılacak! KPSS’li ve KPSS’siz...

Devlet memuru olmak isteyenler Devlet Personel Başkanlığı'nın açtığı ilanlara başvurabiliyor. Başvurular KPSS puanı ile yapılıyor. İşte 2019 memur alımı şartları ve tarihleri. KPSS, sözleşmeli personel, sürekli işçi, pilot, subay, hakim ve savcı, öğretim görevlisi alımları için başvuru yapılması gerekiyor. Gerekli şartları sağlayan kişilerin devlet memuru olması için herhangi bir engel bulunmuyor. En güncel resmi kurumların KPSS şartlı ve KPSS şartsız iş ilanlarını bu sayfada bulabilirsiniz. Devlet memuru olarak görev almak için belli bir eğitim şartı da bulunmaktadır. En az ortaöğretim mezunu kimseler devlet memuru olarak görev alabilmektedirler. Devlet memuru olarak görev alacak olan kişilerin kamu haklarından mahrum olmaması gerekmektedir. İşte resmi kurumların yeni iş ilanları

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