OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü personel alımı süreci 12 Eylül - 23 Eylül'de gerçekleştirildi. Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışmak isteyen vatandaşlar, başvuru sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. Peki, OGM personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Orman Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

OGM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğü personel alımı sonuçları 3 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-devlet şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecekler.

Ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Genel Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.