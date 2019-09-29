Kamu ve özel firmalara İŞKUR üzerinden çok sayıda personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. Büro memuru alımı, işçi alımları, sağlık personeli istihdamları önemli ölçüde artış gösteriyor. Diğer mesleklerde en çok alım yapılan kadrolar neler? Başvuru şartları nedir? İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresine giriş yapın. Sitede bulunan üst menüde "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın. Açılan İŞKUR E-Şubesinde kayıt işleminize devam etmek için sol kısımda bulunan "İş Arayan" altındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklayın. İŞKUR iş arayan üyelik sayfasına girdiğinizde karşınızda çıkan "Üyelik Sözleşmesi" detaylarını dikkatlice okuyun ve daha sonra onay veriyorsanız altta bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın. Eğer onay vermiyorsanız "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklayabilirsiniz(Üyelik sözleşmesini onaylamazsanız, kayıt işlemine devam edemezsiniz)

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ