Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 29.09.2019 15:35
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 15:37

tarihi ile 52 bin personel nedir? İşte

üzerinden 52 bin personel ve memur alımı bugün itibari ile başlamış bulunmakta. Binlerce personel alımı yapılacak olması işsiz olan vatandaşların yüzlerini güldürdü. Bu bağlamda kamu kurumlarına memur alımlarının bir kısmı İŞKUR üzerinden başvuru yapılabilmekte. İŞKUR aynı zamanda özel firmaların personel ihtiyaçlarının giderilmesi için işveren ile işçileri buluşturarak istihdama önemli katkılar sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara temizlik, çevre düzenleme, ağaçlandırma uygulama alanlarında alımlar için son gün 'dür. Her bir ilan altında başvuru ekranına ait linkler verildiği gibi, aynı zamanda tüm bu ilanları görüntüleyebileceğiniz ana sayfaya ait link haber içeriğinde belirtilmiştir. Peki İŞKUR 52 bin personel nedir? İşte ve tüm detaylar

İŞKUR 52 bin personel ve işçi alımı yapacak!

Kamu ve özel firmalara İŞKUR üzerinden çok sayıda personel alımları tüm hızıyla devam ediyor. Büro memuru alımı, işçi alımları, sağlık personeli istihdamları önemli ölçüde artış gösteriyor. Diğer mesleklerde en çok alım yapılan kadrolar neler? Başvuru şartları nedir? İŞKUR resmi web adresi "iskur.gov.tr" adresine giriş yapın. Sitede bulunan üst menüde "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın. Açılan İŞKUR E-Şubesinde kayıt işleminize devam etmek için sol kısımda bulunan "İş Arayan" altındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklayın. İŞKUR iş arayan üyelik sayfasına girdiğinizde karşınızda çıkan "Üyelik Sözleşmesi" detaylarını dikkatlice okuyun ve daha sonra onay veriyorsanız altta bulunan "Onaylıyorum" seçeneğine tıklayın. Eğer onay vermiyorsanız "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklayabilirsiniz(Üyelik sözleşmesini onaylamazsanız, kayıt işlemine devam edemezsiniz)

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriİŞKUR 29 Eylül tarihi ile 52 bin personel işçi alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR açık iş ilanları
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri