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  • 29.09.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 29.09.2019 10:31

EGM son dakika yeni polis olma başvuru şartları nedir? Polis olma şartları değişti Resmi Gazete'de

Milyonların hayalini kurduğu polislik için artık şartlar değişiyor. Bu bağlamda internette şuan yoğun şekilde yeni polis olma başvuru şartları araştırılıyor. Bu anlamda polis olmak isteyen ya da polisliğe geri dönecek olanlara ilişkin sağlık raporlarında değişikliğe gidildi. Polis olmak için sınav şartları tamamlandıktan sonra öğrenci adayları için giriş raporu alınması şartı konuldu. Polis olmak isteyen öğrenciler A dilimi sağlık şartlarına uymak zorunda olacak. Ayrıca öğrenci adayları giriş raporlarını tam teşekküllü hastanelerden alabilecek. İşte EGM son dakika yeni polis olma başvuru şartları ve tüm detaylar

Resmi Gazete’de yayımlandı… Polis olmanın şartları değişiyor!

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Polis alımı sağlık şartları, emniyet personeli hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporları değişti. Polis okullarından mezun olan ve devlet memurluğuna ilk kez girecek olanlardan A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri sınıflarına atanmaya hak kazanabilecekler. D dilimi sağlık şartını taşıyanlar ise atanamayacak. Bu kişiler Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanacak. E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ise Emniyet Teşkilatı'nda memur olarak atanamayacak. Engelli olarak Emniyet Teşkilatı'na ataması yapılacak olanlarda da psikiyatrik hastalığı olanlar memur olamayacak.

Polis, vatandaşı ve kamu düzenini korumak için görev alan bir tür kamu görevlisidir. Polis teşkilatının amacı yurt içinde huzûr ve nizâmın temini, vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adâlete teslim edilmesi şeklinde sıralanabilir.

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