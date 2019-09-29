İŞKUR en az ilkokul mezunu personel ve memur alımlarına 29 Eylül itibari ile personel ve memur alımlarına tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda yeni güncel iş ilanları yayımlandı. İŞKUR üzerinden Türkiye genelinde yer alan 10 farklı kamu kurum ve kuruluşları bünyesine, en az ilkokul mezunu kamu personeli alımı yapılıyor. İşte İŞKUR üzerinden yayımlanan kamu ilanları ve kadroları... İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. 29 Eylül İŞKUR güncel iş ilanları ve İŞKUR en az ilkokul mezunu kamu personeli alımı başvuru şartları nedir?

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