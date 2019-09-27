Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan uzman erbaş, astsubay ve subay personel alım ilanları yoğun ilgi görüyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce kişinin beklediği duyuru yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından muvazzaf subay alımı yapılacak. Adaylar ise işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile yapabiliyor. Peki, muvazzaf subay alımı başvuru nasıl yapılır? Muvazzaf subay alımı başvuru şartları nelerdir? Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek, 07 Ekim 2019 saat 23:59'dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler kabul edilmeyecek, bu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir.

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