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  • 27.09.2019 17:38
  • Son Güncelleme: 27.09.2019 18:06

MSB TSK personel temin: KPSS 60 puan ile şartları nedir? ?

MSB personel temin: MSB tarafından yapılacak olan subay alımı başvuruları oldukça ilgi görüyor. Personel Genel Müdürlüğü Personel Temin sayfası üzerinden subay alımı için beklenen açıklama yapıldı. İlana başvuruda bulunmak isteyenler şimdi muvazzaf subay alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Türk Sİlahlı Kuvvetleri subay alımı için adaylardan bazı nitelikler aranıyor. Adaylar ön başvurularını 07 Ekim 2019 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Muvazzaf subay alımı başvurusu devam ediyor! İşte şartlar

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan uzman erbaş, astsubay ve subay personel alım ilanları yoğun ilgi görüyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen yüz binlerce kişinin beklediği duyuru yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından muvazzaf subay alımı yapılacak. Adaylar ise işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile yapabiliyor. Peki, muvazzaf subay alımı başvuru nasıl yapılır? Muvazzaf subay alımı başvuru şartları nelerdir? Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek, 07 Ekim 2019 saat 23:59'dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler kabul edilmeyecek, bu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri, MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir.

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