Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 785 sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtildi. İlana dair detaylar Basın İlan Kurumu resmi sitesi üzerinden açıklandı. Bakanlık kütüphaneci, müze araştırmacısı, arkeolog, mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker olmak üzere toplamda 785 işçi alımı yapacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan başvuru şartları...
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular elektronik ortamda 25 Eylül 2019 - 09 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın www.kulturturizm.gov.tr internet adresinin ana sayfasında bulunan "Sınav Başvuru Sistemi" başlıklı linkten başvurularını gerçekleştireceklerdir.
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