Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir? Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 785 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. İlanın yayımlanmasıyla birlikte başvuru yapacak olanlar Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair bilgiler...

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 785 sözleşmeli personel alımı yapılacağı belirtildi. İlana dair detaylar Basın İlan Kurumu resmi sitesi üzerinden açıklandı. Bakanlık kütüphaneci, müze araştırmacısı, arkeolog, mühendis, mimar, şehir plancısı ve tekniker olmak üzere toplamda 785 işçi alımı yapacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 785 sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan başvuru şartları... BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK? Başvurular elektronik ortamda 25 Eylül 2019 - 09 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın www.kulturturizm.gov.tr internet adresinin ana sayfasında bulunan "Sınav Başvuru Sistemi" başlıklı linkten başvurularını gerçekleştireceklerdir. İLANA DAİR DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ HABERİN DEVAMI

1

2

3

4

TÜM MANŞETLER