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  • Son Güncelleme: 28.10.2019 16:56

Uzman erbaş çavuş ve subay alımı yapacak mı?

2019 yılı Jandarma uzman onbaşı ve ve subay alımı için şartlar oldukça merak ediliyor. Yayımlanan ilk duyuruda 22 bin uzman erbaş alımı yapılacağı bildirildi. Asayiş ve komando uzman erbaş branşlarına yapılan uzman erbaş alımına yüz binden fazla aday başvuru yaptı. Bu anlamda Jandarma Genel Komutanlığı 2019 yılı asayiş ve komando uzman erbaş alımında on binlerce adayın beklediği duyuru geçtiğimiz hafta yayımlandı ve 2019-1 uzman erbaş alımında 3. grup duyurusu geldi.

Uzman erbaş çavuş ve subay alımı yapacak mı?

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman sorusuna binlerce jandarma adayı yanıt arıyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir? Geçtiğimiz günlerde yapılan duyurularla Jandarma uzman erbaş alımı 2. ve 3. grup alımları tamamlanmıştı. Gözler Jandarma uzman erbaş 4. grup alımlarına çevrildi.

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