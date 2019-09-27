Uzman erbaş çavuş ve subay alımı yapacak mı?

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman sorusuna binlerce jandarma adayı yanıt arıyor. Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) uzman erbaş alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. JGK uzman erbaş başvuru şartları nelerdir? Geçtiğimiz günlerde yapılan duyurularla Jandarma uzman erbaş alımı 2. ve 3. grup alımları tamamlanmıştı. Gözler Jandarma uzman erbaş 4. grup alımlarına çevrildi.

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