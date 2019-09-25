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  • 25.09.2019 17:21
  • Son Güncelleme: 25.09.2019 17:41

22-27 Eylül ’siz en az ilkokul mezunu belediye ve resmi kuruma işçi, memur alımı başvuru şartları nedir?

tarafından 58 belediye ve kamu kuruluşuna yüzlerce personel alımı yapılacak. Personel, memur ve işçi alımları 22 Eylül ve 27 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Başvuru şartları ile ilgili detayları haberimizde derledik. alacak olan kurumları ile tek tek verdik. En yeni İŞKUR iş ilanlarını incelemek ve başvurularınızı yapmak için kurumun "İnternet Şubesi" portalında "Açık İş İlanları" sayfasını kullanabilirsiniz. İŞKUR E-Şube portalına bilgilerinizle giriş yaparak, anında açık iş ilanları sayfasını kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınız bulunmuyorsa hemen İŞKUR E-Şube platformundaki "İş Arayan" kısmında bulunan "Üye Ol" ekranından üyeliğinizi birkaç dakikada tamamlayabilirsiniz.

KPSS şartsız en az ilkokul mezunu personel alınacak!

Türkiye İş Kurumu 22 Eylül 2019 tarih itibari ile tam 58 belediye ve Kamu Kurumunun, KPSS'siz 960 memur-işçi alımı yapacağını duyurdu! İŞKUR'un kamu ilanları kategorisinde yayınlanan bildirilere göre, memur ve işçi alımları ilkokul, ilköğretim, lise, önlisans ve lisans eğitim düzeylerinden yapılacak olup, haber içeriğinde her bir belediye ve resmi kuruma ait ilanlara ait link belirtilmiştir. En fazla alımlar vasıflı vasıfsız işçi, büro memuru, şoför, temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve diğer meslek guruplarından yapılacak olup, ayrıca çeşitli alanlardan teknisyen, tekniker, sağlık personeli, zabıta ve daha birçok meslek gurubundan kamu personeli alımı gerçekleştirilecektir. Bu arada 20 Eylül 2019 tarihinden başlamak üzere tam 82 kamu kurumu DPB, İŞKUR ve İlan.gov.tr aracılığı ile personel alım ilanları yayınladı.

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