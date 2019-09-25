Türkiye İş Kurumu 22 Eylül 2019 tarih itibari ile tam 58 belediye ve Kamu Kurumunun, KPSS'siz 960 memur-işçi alımı yapacağını duyurdu! İŞKUR'un kamu ilanları kategorisinde yayınlanan bildirilere göre, memur ve işçi alımları ilkokul, ilköğretim, lise, önlisans ve lisans eğitim düzeylerinden yapılacak olup, haber içeriğinde her bir belediye ve resmi kuruma ait ilanlara ait link belirtilmiştir. En fazla alımlar vasıflı vasıfsız işçi, büro memuru, şoför, temizlik personeli, güvenlik görevlisi ve diğer meslek guruplarından yapılacak olup, ayrıca çeşitli alanlardan teknisyen, tekniker, sağlık personeli, zabıta ve daha birçok meslek gurubundan kamu personeli alımı gerçekleştirilecektir. Bu arada 20 Eylül 2019 tarihinden başlamak üzere tam 82 kamu kurumu DPB, İŞKUR ve İlan.gov.tr aracılığı ile personel alım ilanları yayınladı.

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