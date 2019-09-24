PTT 2023 yılına kadar 55 bin yeni personel istihdam edecek. PTT kadrolarında görev almak isteyen binlerce kişi personel alımı ne zaman yapılacak ve 2019 PTT personel alım şartları neler sorusunun yanıtını arıyor. Köklü kuruluş PTT'ye 2023 yılına 55 bin personel alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. PTT personel alımlarına ilişkin son gelişmeler kamu personeli adaylarınca ilgiyle takip ediliyor. 2019/1 PTT kamu personeli alım tarihini ilan eden duyuruyu dört gözle bekleyen vatandaşları ilgilendiren konulara haber içeriğimizde yer veriyoruz. PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur.

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