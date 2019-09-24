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  • 24.09.2019 17:25
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 17:37

memur, işçi, şartları nedir? PTT 2019'da yapılacak mı?

memur, işçi ve ları ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. PTT şartsız olarak gerçekleştirecek. Bu bağlamda binlerce vatandaş PTT personel alımını dört gözle bekliyor. PTT alımlarında aranan şartların neler olduğu, hangi tarihte ve ne kadar personel alımı yapılacağı merak edilen konular arasında başı çekiyor. PTT personel adaylarını ilgilendiren hususları haber içeriğimizde paylaşıyoruz. PTT'den personel alımına dair tarihler ve başvurunun nasıl yapılacağı henüz açıklanmadı. Peki PTT 55 bin personel alımı 2019'da yapılacak mı? PTT personel alımına yönelik yayınlanan resmi yazıda 2019 yılında kuruma personel alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

PTT memur, işçi, personel alım şartları nedir?

PTT 2023 yılına kadar 55 bin yeni personel istihdam edecek. PTT kadrolarında görev almak isteyen binlerce kişi personel alımı ne zaman yapılacak ve 2019 PTT personel alım şartları neler sorusunun yanıtını arıyor. Köklü kuruluş PTT'ye 2023 yılına 55 bin personel alımı gerçekleştirileceği duyurulmuştu. PTT personel alımlarına ilişkin son gelişmeler kamu personeli adaylarınca ilgiyle takip ediliyor. 2019/1 PTT kamu personeli alım tarihini ilan eden duyuruyu dört gözle bekleyen vatandaşları ilgilendiren konulara haber içeriğimizde yer veriyoruz. PTT, 170 yılı aşan geçmişi ile Türkiye'nin en köklü devlet kurumlarından biridir. Günümüzde birçok alanda hizmet veren bir anonim şirkete dönüştürülmüştür. PTT, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı genel müdürlük seviyesinde bir devlet kurumudur.

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