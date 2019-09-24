İŞKUR İzmir, İstanbul, Ankara olmak üzere 51 şehirde KPSS şartsız 525 büro memuru alımı yapılacağını bildirdi. Büro memuru alımı yapan kurumlar arasında Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü'de bulunmaktadır. Büro memuru alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylardan her bir ilan başvuru şartları farklı olmak üzere en az ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim şartı istenmektedir. Başvurular mesai sürelerinde İŞKUR il ilçe şube müdürlüklerinden veya aşağıda bulunan linkler üzerinden mesai süresini beklemeden online olarak anında başvuru kaydınızı yapabilirsiniz. Peki memur alımı yapan kamu kurumları ve özel kurumlar hangi illerde alım yapıyor? İŞKUR E-Şube sayfasındaki "İş Arayan" kısmında bulunan "Üye Ol" seçeneğiyle İŞKUR kaydınızı başarıyla tamamlayabilirsiniz. İŞKUR kaydınızı oluşturduktan sonra hemen İŞKUR açık

iş ilanları sayfasından uygun kriterlerdeki iş ilanlarını inceleyebilirsiniz.

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