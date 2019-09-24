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  • 24.09.2019 16:35
  • Son Güncelleme: 24.09.2019 16:43

, nedir? İşte !

üzerinden yine işsiz vatandaşlarımızı sevindirecek bir ilan yayınlandı. olarak ve alımı yapılacak. Bu anlamda İŞKUR kamu kurumlarına ve özel kurumlara yüzlerce personel ve memur alımı gerçekleştirecek. 24 Eylül 2019 tarihinde (İŞKUR) üzerinden kamuya personel alımı için iki yeni ilan yayımlandı ve büro elemanı işe büro işçisi alımı yapılacağı ifade edildi. Başvurular mesai saatleri içerisinde siz en yakın İŞKUR il ilçe şube müdürlüklerinden veya belirtilen link alanlarını tıklayarak başvuru sayfasına ulaşabilir ve e-devlet şifrenizi kullanarak anında online olarak başvuruda yapabilirsiniz. İŞKUR'un açık iş ilanları sayfasında en yeni iş ilanlarını incelemek istiyorsanız İŞKUR E-Şube sistemine giriş yapmanız gerekiyor. İşte !

İŞKUR KPSS şartsız yüzlerce memur alımı yapıyor

İŞKUR İzmir, İstanbul, Ankara olmak üzere 51 şehirde KPSS şartsız 525 büro memuru alımı yapılacağını bildirdi. Büro memuru alımı yapan kurumlar arasında Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü'de bulunmaktadır. Büro memuru alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylardan her bir ilan başvuru şartları farklı olmak üzere en az ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde eğitim şartı istenmektedir. Başvurular mesai sürelerinde İŞKUR il ilçe şube müdürlüklerinden veya aşağıda bulunan linkler üzerinden mesai süresini beklemeden online olarak anında başvuru kaydınızı yapabilirsiniz. Peki memur alımı yapan kamu kurumları ve özel kurumlar hangi illerde alım yapıyor? İŞKUR E-Şube sayfasındaki "İş Arayan" kısmında bulunan "Üye Ol" seçeneğiyle İŞKUR kaydınızı başarıyla tamamlayabilirsiniz. İŞKUR kaydınızı oluşturduktan sonra hemen İŞKUR açık
iş ilanları sayfasından uygun kriterlerdeki iş ilanlarını inceleyebilirsiniz.

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