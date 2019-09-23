BİM 20 ilde ŞOK 16 ilde personel alımı yapacak! İŞKUR BİM ve ŞOK personel alım başvuru şartları nedir? İŞKUR üzerinden yayımlanan BİM personel alımı ilanları iş arayışı olan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. 81 ilde şubesi bulunan BİM'e hangi illerde alım yapılacağı merak edilirken yayımlanan ilanlarda adaylar için başvuru hakkında detaylar paylaşıldı. BİM'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi BİM personel alımı ilanları hakkında detayları araştırıyor. İşte BİM işçi alımı ilanı hakkında merak edilenler... ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

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