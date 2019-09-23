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  • 23.09.2019 10:07
  • Son Güncelleme: 23.09.2019 10:09

20 ilde 16 ilde personel alımı yapacak! BİM ve ŞOK personel alım başvuru şartları nedir?

'dan yine iş arayanlara müjdeli bir haber geldi. Türkiye'nin en büyük iki marketi ve personel alımlarını İŞKUR üzerinden yapacak. BİM Marketler Zinciri'nin Türkiye'nin 81 ilinde şubelerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ve tecrübesiz personel alımları yapılmaya devam ediyor. BİM ve ŞOK şubelerinde görev almak isteyenler özellikle İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Son olarak İŞKUR'un resmi sitesinde 20 ilde alım yapılacak ilanlar yayımlandı. İşte ilanlara dair bilgiler... İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile kayıt için başvuruda bulunmanız da seçenekler arasındadır. Burada bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

BİM 20 ilde ŞOK 16 ilde personel alımı yapacak!

BİM 20 ilde ŞOK 16 ilde personel alımı yapacak! İŞKUR BİM ve ŞOK personel alım başvuru şartları nedir? İŞKUR üzerinden yayımlanan BİM personel alımı ilanları iş arayışı olan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. 81 ilde şubesi bulunan BİM'e hangi illerde alım yapılacağı merak edilirken yayımlanan ilanlarda adaylar için başvuru hakkında detaylar paylaşıldı. BİM'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi BİM personel alımı ilanları hakkında detayları araştırıyor. İşte BİM işçi alımı ilanı hakkında merak edilenler... ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

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