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  • 22.09.2019 12:20
  • Son Güncelleme: 22.09.2019 12:43

alımında 'si düşük adaylara uyarı!

Polis adaylarının en büyük hayallerinden biri olabilmektir. Bu bağlamda PÖH için açılan kontenjanlara rekor başvuru oluyor. alımı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Bu zamana kadar on binlerce aday ilana başvuru yaptı. Son başvuru tarihi olan 27 Eylül 2019 'a kadar başvuru sayısının 100 binlere yaklaşması bekleniyor. İlana başvurular devam ederken , başvuru yapan ve mülakat aşamalarına girecek adaylara önemli uyarı geldi. Uyarı özellikle 'si düşük olan adayları ilgilendiriyor. Söz konusu 2019 PÖH alımı ilanına sadece Kadın adaylar başvuru yapabilecektir. Bu kapsamda en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

PÖH alımında KPSS'si düşük adaylara uyarı!

Polis Akademisi 2019 yılı özel harekat polisi alımı başvurusu devam ediyor. Başvuru devam ederken , KPSS 'si düşük olan PÖH adaylarına önemli bir uyarı geldi. PÖH alımını büyük bir heyecanla bekleyen adaylara büyük müjde geldi. PÖH alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan ilana göre 25. Dönem POMEM kapsamda PÖH olarak yetiştirilmek üzere lise mezunu veya dengi okul mezunları arasından veya Ön Lisans ve Lisans mezunları arasından 500 kişilik kadro ile polis alımı yapılacak. Söz konusu 2019 PÖH alımı ilanına sadece Kadın adaylar başvuru yapabilecektir. Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün; banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale, rehine kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan bir operasyon birimi olarak biliniyor.

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