Polis Akademisi 2019 yılı özel harekat polisi alımı başvurusu devam ediyor. Başvuru devam ederken , KPSS 'si düşük olan PÖH adaylarına önemli bir uyarı geldi. PÖH alımını büyük bir heyecanla bekleyen adaylara büyük müjde geldi. PÖH alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan ilana göre 25. Dönem POMEM kapsamda PÖH olarak yetiştirilmek üzere lise mezunu veya dengi okul mezunları arasından veya Ön Lisans ve Lisans mezunları arasından 500 kişilik kadro ile polis alımı yapılacak. Söz konusu 2019 PÖH alımı ilanına sadece Kadın adaylar başvuru yapabilecektir. Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün; banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale, rehine kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan bir operasyon birimi olarak biliniyor.

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