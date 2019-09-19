19 Eylül İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nedir? Okullar güvenlik, hizmetli alımı başvurusu nasıl yapılır? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel alım başvuruları iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Yakın bir süreçte İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre okullara güvenlik alımıyla ilgili sürecin İŞKUR'un TYP kapsamına dahil edildiği duyurulmuştu. Gözler bir süredir ilanlar için İŞKUR'dan yapılacak olan açıklamadaydı. On binlerce vatandaşın merakla beklediği müjde İŞKUR'dan geldi. Yapılan açıklamayla İŞKUR TYP başvurularının başladığı duyuruldu. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.