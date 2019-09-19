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  • 19.09.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 09:31

Resmi açıklama geldi! okullara güvenlik ve yapıyor!

ile okullara güvenlik, ilanı yayınladı. Bu bağlamda binlerce kişi alımı yapılacak. İŞKUR TYP aracılığıyla okullara güvenlik personeli alımı ilanları iş arayanlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Her yıl binlerce vatandaşla iş ı sağlayan İŞKUR'dan beklenen müjdeli haber geldi. İŞKUR TYP personel alım başvuruları başladı. Başvuruda bulunacak olan adaylar şimdi İŞKUR TYP aracılığıyla okullara başvuruları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, okullar güvenlik, ? İş arayışında iseniz "İş Arayan" kısmındaki "" seçeneğine tıklamalısınız. İş arayanlar vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinden ya da en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü'nden sisteme üye olup kendine uygun işe başvurabilmektedir

İŞKUR TYP okullara güvenlik ve hizmetli alımı yapıyor!

19 Eylül İŞKUR TYP personel alımı başvuru şartları nedir? Okullar güvenlik, hizmetli alımı başvurusu nasıl yapılır? Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) personel alım başvuruları iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Yakın bir süreçte İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre okullara güvenlik alımıyla ilgili sürecin İŞKUR'un TYP kapsamına dahil edildiği duyurulmuştu. Gözler bir süredir ilanlar için İŞKUR'dan yapılacak olan açıklamadaydı. On binlerce vatandaşın merakla beklediği müjde İŞKUR'dan geldi. Yapılan açıklamayla İŞKUR TYP başvurularının başladığı duyuruldu. İŞKUR kayıt işlemini kolayca yapabilmeniz için kurumun sunduğu 2 farklı kayıt seçeneği bulunuyor. Milyonlarca işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR istihdam sistemine kayıt olmak için Türkiye genelindeki İŞKUR il ve ilçe bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

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