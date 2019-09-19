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  • 19.09.2019 12:13
  • Son Güncelleme: 19.09.2019 12:53

1 hafta içinde !

ilkokul mezunu personel alımları için startı verdi. Bu anlamda 1 hafta içinde vasıflı vasıfsız işçi alımı yapılacak. İş arıyor ancak ülke genelindeki milyonlarca işsiz gibi iş bulmakta zorlanıyorsanız, İŞKUR'a kaydolarak, mesleğinize ve eğitim durumunuza uygun işi kolayca bulabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi İŞKUR bürolarına gitmeden yapmak istiyorsanız kurumun şubesini kullanabilirsiniz. İşçi alımları en fazla İstanbul, Ankara, İzmir ilinden yapılacak olup, 'nin 68 şehrinde yapılacaktır. İşçilere verilen maaşlar her bir alanda değişiklik göstermekle birlikte maaşlar kişinin vasfına göre belirlenmektedir. İşte 10 bin 79 daimi ve tüm detaylar

İŞKUR 1 hafta içinde vasıflı vasıfsız işçi alacak!

Türkiye İş Kurumu tarafından bugün yayınlanan alım ilanlarında göre Türkiye genelinde toplamda 10 bin 79 vasıflı ve vasıfsız olarak daimi işçi alımı yapacak. Bu yayınlanan işçi alım ilanları en az okuryazar, ilkokul, ilk ve ortaöğretim mezunu adaylarına göre belirlenmiş olup, başvurular İŞKUR'un resmi web sayfası üzerinden online yapılacaktır. İŞKUR tarafından yapılan bildiride, 1 hafta içerisinde binlerce kişiye fabrika, üretim tesisleri, imalat sanayi ve daha birçok alanda istihdam edileceği belirtildi. İşte ayrıntılar… Her bir ilan altında başvuru ekranına ait linkler verildiği gibi, aynı zamanda tüm bu ilanları görüntüleyebileceğiniz ana sayfaya ait link haber içeriğinde belirtilmiştir. Bu ilanlara tıklayarak başvuru ekranına ulaşabilir ve bu ekrandan e-devlet şifrenizi kullanarak İŞKUR şubelerine gitmeden kolaylıkla online başvuru yapabilirsiniz.

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