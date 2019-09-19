Türkiye İş Kurumu tarafından bugün yayınlanan alım ilanlarında göre Türkiye genelinde toplamda 10 bin 79 vasıflı ve vasıfsız olarak daimi işçi alımı yapacak. Bu yayınlanan işçi alım ilanları en az okuryazar, ilkokul, ilk ve ortaöğretim mezunu adaylarına göre belirlenmiş olup, başvurular İŞKUR'un resmi web sayfası üzerinden online yapılacaktır. İŞKUR tarafından yapılan bildiride, 1 hafta içerisinde binlerce kişiye fabrika, üretim tesisleri, imalat sanayi ve daha birçok alanda istihdam edileceği belirtildi. İşte ayrıntılar… Her bir ilan altında başvuru ekranına ait linkler verildiği gibi, aynı zamanda tüm bu ilanları görüntüleyebileceğiniz ana sayfaya ait link haber içeriğinde belirtilmiştir. Bu ilanlara tıklayarak başvuru ekranına ulaşabilir ve bu ekrandan e-devlet şifrenizi kullanarak İŞKUR şubelerine gitmeden kolaylıkla online başvuru yapabilirsiniz.