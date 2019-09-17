İstihdam seferberliğine son hız destek veren Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan ilanlar ile binlerce özel güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Türkiye genelindeki pek çok kuruma ilköğretim mezunu olmak şartıyla güvenlik görevlisi alınacak. Sizde haber detayında yer alan güvenlik görevlisi alımları linkine tıklayarak, kendinize uygun alanda İŞKUR başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan ÖGG sınavını geçen adaylar için İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Türkiye'nin çeşitli illeri için yayınlanan güvenlik görevlisi alım ilanlarının genel şartları ile her kurumun kendine has bazı özel şartları bulunmaktadır. Güvenlik görevlisi nasıl olunur? İŞKUR'a nasıl başvuru yapılır?