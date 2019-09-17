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  • 17.09.2019 15:36
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 16:26

başvuru şartları nedir? !

personel alım ilanlarına tüm hızıyla devam ederken yeni iş ilanları gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR ı gerçekleştirilecek. Güncel yayınlanan ilanda en az ilköğretim mezunu olmak koşulu ile silahlı/silahsız 2 bin güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirileceği duyuruldu. Vardiyalı çalışmaya müsait olan adaylar güvenlik görevlisi alımı için başvuruda bulunabilir. Çeşitli kurs ve sınavlardan geçerek geçerli sertifikalara sahip binlerce güvenlik görevlisi adayı İŞKUR üzerinden güvenlik görevlisi alım ilanlarına başvuru yapabilirler. Güvenlik görevlisi olmak isteyenler için İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilirler. Size uygun olan il ve şartları tamamlıyorsanız İŞKUR sistemine kayıt olarak başvuru yapabilirsiniz. Peki İŞKUR en az ilköğretim mezunu güvenlik görevlisi alım başvuru şartları nedir?

İŞKUR en az ilköğretim mezunu güvenlik görevlisi iş ilanları!

İstihdam seferberliğine son hız destek veren Türkiye İş Kurumu üzerinden yayınlanan ilanlar ile binlerce özel güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Türkiye genelindeki pek çok kuruma ilköğretim mezunu olmak şartıyla güvenlik görevlisi alınacak. Sizde haber detayında yer alan güvenlik görevlisi alımları linkine tıklayarak, kendinize uygun alanda İŞKUR başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan ÖGG sınavını geçen adaylar için İş ve İşçi Bulma Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Türkiye'nin çeşitli illeri için yayınlanan güvenlik görevlisi alım ilanlarının genel şartları ile her kurumun kendine has bazı özel şartları bulunmaktadır. Güvenlik görevlisi nasıl olunur? İŞKUR'a nasıl başvuru yapılır?

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