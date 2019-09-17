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  • 17.09.2019 14:22
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 15:24

30 bin yapılıyor! İşte ve

nı yarıladığımız şu günlerde tarafından personel ve memur alımları tam gaz devam ediyor. Bu bağlamda iş arıyor ancak ülke genelindeki milyonlarca işsiz gibi iş bulmakta zorlanıyorsanız, İŞKUR'a kaydolarak, mesleğinize ve eğitim durumunuza uygun işi kolayca bulabilirsiniz. İŞKUR kayıt işlemlerinizi İŞKUR bürolarına gitmeden yapmak istiyorsanız kurumun şubesini kullanabilirsiniz. İŞKUR üzerinden 30 bin 128 personel alımı yapılacağı ilan edildi. Farklı iş kolları ve mesleklerde, özel ve kamu sektörünce gerçekleştirilen alımlarda 34 farklı alan alım yapılacağı ifade edildi. İlgili alımlarda adaylar farklı illerde ve kurumlarda edilecekken kadro ve başvurulara ilişkin detayları haberimizde verdik. İşte ve

İŞKUR binlerce işçi alımı yapıyor! İşte kadrolar ve başvuru şartları

İŞKUR üzerinden çeşitli sektörlerde ve kadrolarda 30 bin işçi alımı yapılıyor.Kadro detayları ve kadroların çalışma koşulları haberimizdedir.kalınız. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda adaylar farklı mesleklerde istihdam edilecek olup toplamda 30 bin aday görevlendirilecektir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür. Açılan sayfada ilgili mesleğe ulaşmak için "CTRL+F" kombinasyonunu kullanarak istenilen mesleğin adını aratarak bulmak oldukça kolaydır. Bilgileri eksiksiz ve doğru olarak girerek, tüm işlemleri tamamladıktan sonra İŞKUR kayıt işlemini tamamlamış olursunuz. Artık Türkiye genelindeki güncel İŞKUR ilanları takibi yapabilir ve dilediğiniz işe profilinizi meslek ve eğitim bilgilerinizle doldurarak, başvuruda bulunabilirsiniz.

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