İŞKUR üzerinden çeşitli sektörlerde ve kadrolarda 30 bin işçi alımı yapılıyor.Kadro detayları ve kadroların çalışma koşulları haberimizdedir.kalınız. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda adaylar farklı mesleklerde istihdam edilecek olup toplamda 30 bin aday görevlendirilecektir. Başvurular İŞKUR üzerinden online olarak yapılmakta olup https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsMeslek.aspx adresinden ilgili ilanlara ulaşmak da mümkündür. Açılan sayfada ilgili mesleğe ulaşmak için "CTRL+F" kombinasyonunu kullanarak istenilen mesleğin adını aratarak bulmak oldukça kolaydır. Bilgileri eksiksiz ve doğru olarak girerek, tüm işlemleri tamamladıktan sonra İŞKUR kayıt işlemini tamamlamış olursunuz. Artık Türkiye genelindeki güncel İŞKUR ilanları takibi yapabilir ve dilediğiniz işe profilinizi meslek ve eğitim bilgilerinizle doldurarak, başvuruda bulunabilirsiniz.