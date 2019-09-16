PTT bünyesine 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda personel alımı yapılmaya devam edecek. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı bir açıklamada 55 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından PTT 2019 personel alım şartları neler? PTT personel alımı ne zaman? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. KPSS şartının da aranmayacağı PTT personel alımlarına her dönem ilgi gösteriliyor. PTT 2019 personel alımları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...