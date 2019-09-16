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  • 16.09.2019 16:34
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 17:40

memur, işçi, şartları nedir? PTT yapılacak?

2019 şartları neler? PTT personel alımı ne vakit? Gibi soruların yanıtları PTT bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun bir halde araştırılıyor. PTT bünyesine 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda personel alımı yapılmaya devam edecek. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı bir açıklamada 55 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın derhal peşinden PTT personel alımına dair araştırmalar yoğunlaştı. şartının da aranmayacağı PTT personel alımlarına yoğun ilgi gösteriliyor. PTT 55 bin personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz net bir tarih verilmedi. PTT 55 bin personel alımı hakkında son dakika açıklamalarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

PTT 5 bin personeli alımı ne zaman yapılacak? Açıklama yapıldı

PTT bünyesine 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda personel alımı yapılmaya devam edecek. PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik yaptığı bir açıklamada 55 bin personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen ardından PTT 2019 personel alım şartları neler? PTT personel alımı ne zaman? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. KPSS şartının da aranmayacağı PTT personel alımlarına her dönem ilgi gösteriliyor. PTT 2019 personel alımları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

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