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  • 16.09.2019 10:00
  • Son Güncelleme: 16.09.2019 10:01

'dan yeni açıklama işçi alım ilanları: İŞKUR ile BİM kasiyer alımı başvuru şartları

'dan yine onbinleri sevindirecek bir haber geldi. Bu bağlamda İŞKUR aracılığı ile şubelerine personel alımı yapılacak. Adaylar şimdi detayları merak ediyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan son ilanlara göre kasiyer ve reyon görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, ilanlarda başvuru hakkında detaylara da yer verildi. BİM'de çalışmak isteyen vatandaşlar şimdi kasiyer ve reyon görevlisi işçi alımı hakkında araştırma yapıyor. Peki, BİM işçi alımı ilanına nasıl başvurulur? Başvuru yapmak istediğiniz ilan için en yakın İŞKUR il ilçe şube müdürlüklerine şahsen giderek veya aşağıda bulunan link alanını tıklayarak online olarak anında kayıt yaptırabilirsiniz. İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR'dan yeni açıklama BİM işçi alım ilanları...

Belirli zaman aralığında BİM Marketler Zinciri'nin Türkiye'nin 81 ilinde şubelerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ve tecrübesiz personel alımları yapılıyor. BİM'de çalışmak isteyenler ise firmanın internet sitesinden ve İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan son ilanlara göre BİM'e yüzlerce işçi alımı yapılacağı belirtildi. Peki, BİM işçi alımı ilanına nasıl başvurulur? İşte ilanlara dair merak edilenler... Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.

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