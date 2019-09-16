Belirli zaman aralığında BİM Marketler Zinciri'nin Türkiye'nin 81 ilinde şubelerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ve tecrübesiz personel alımları yapılıyor. BİM'de çalışmak isteyenler ise firmanın internet sitesinden ve İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan son ilanlara göre BİM'e yüzlerce işçi alımı yapılacağı belirtildi. Peki, BİM işçi alımı ilanına nasıl başvurulur? İşte ilanlara dair merak edilenler... Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.