2 bin 500 polis adayı alımı yapılacak! PAEM alımı başvuru şartları nelerdir? Açıklama yapıldı

Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) alımları hayalindeki mesleği icra etmek isteyen pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Adayların merakla beklediği açıklama Polis Akademisi Başkanlığı'ndan geldi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 200'ü kadın, 1800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu. Peki, PAEM alımı başvuru şartları nelerdir? İşte yapılan açıklama...

PAEM 2 BİN 500 ÖĞRENCİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılan duyuruda "Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2019-2020 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 200'ü kadın, 1800'ü erkek olmak üzere toplam 2.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.