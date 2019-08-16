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  • 16.08.2019 17:06
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 17:06

personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir?

tarafından merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvuruda bulunacak olan vatandaşlar başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, şartları nelerdir? İşte Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımına dair detaylar...

Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapacak!

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 sözleşmeli personel alınacak. İlan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. Peki, Sahil Güvenlik Komutanlığı personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

İlana göre, Komutanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 65 tam zamanlı sözleşmeli personel alınacak. Başvurular, 19 Ağustos-2 Eylül'de e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru sonuçları ise Komutanlığın "www.sg.gov.tr" internet sitesinden duyurulacak.

Alım şartları ile diğer detaylara Komutanlığın internet sitesindeki bilgilendirme kılavuzundan ulaşılabilecek. İstihdam edilecek pozisyonlar arasında büro personeli, tekniker, teknisyen ve destek personeli bulunuyor.

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