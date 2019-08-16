Yüz binlerce kişi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde yapılacak olan alımları bekliyor. Özellikle uzman erbaş alımı başvuruları hakkında birçok kişi bilgi edinmek istiyor. Peki, 2019 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman çavuş alımı yapılacak mı?

GÜNCEL UZMAN ERBAŞ İLANLARI VAR MI?

Son olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları 31 Mayıs tarihine kadar alınmıştı. Bu yıl içinde yapılacak personel alımıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Ancak aşağıda linke tıklayarak Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan başvuru sayfasındaki detayları inceleyebilirsiniz.

KKK PERSONEL ALIMI HAKKINDA DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ