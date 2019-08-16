2019/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği fiziki yeterlilik sınavına katılacak adayların sınav merkezleri ile tarihlerinin açıklanmasıyla birlikte gözler bekçilik fiziksel yeterlilik ve sözlü sınavına çevrildi. Adaylar büyük bir heyecanla arama motorlarında "Bekçilik fiziksel yeterlilik ve sözlü sınavı nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Sözlü mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavraması,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.