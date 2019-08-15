Sağlık Bakanlığı'nın KPSS 2019/4 ile 12 bin sözleşmeli personel alımı için 7 Ağustos 2019 tarihinde başlayan tercih süreci, 21 Ağustos saat 23.59 itibariyle sona erecek. Tercih ücretini yatırmayan adayların işlemleri geçersiz sayılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sağlık Bakanlığı memur alımı işlemleri KPSS tercih kılavuzuna göre yapılacak olup ÖSYM den gelmiş olan duyuruya göre KPSS 2019/4 tercihleri ile alınacak. Sağlık Bakanlığı 12 bin memur alımı için mülakat yapılmayacak. Alımlar Ölçme, Seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığı tarafından KPSS Puan sıralamasına göre yapıldığı için adaylara herhangi bir mülakat yapılmaksızın kadroya atanma şansı yakalayacaklardır.