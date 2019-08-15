İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden personel alımlarına devam ediyor. farklı farklı meslek dallarından 43 bin personel alımı yapılacak. Bu bağlamda İŞKUR tarafından on farklı kamu kurum ve kuruluşlarına en az ilkokul mezunu personel alımları başladı. İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere çok sayıda personel alımı yapılıyor. İŞKUR'a başvuru yapmak istediğiniz ilan için en yakın İŞKUR il ilçe şube müdürlüklerine şahsen giderek veya aşağıda bulunan link alanını tıklayarak online olarak anında kayıt yaptırabilirsiniz. Yayınlanan iş ilanları içerisinde eski hükümlü ve engelli personel alımı yapan kurumlarda vardır. İŞKUR en az ilkokul mezunu kamu personeli alımı şartları nedir?