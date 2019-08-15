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  • 16.08.2019 09:12
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 09:12

16 Ağustos güncel iş ilanları - alımı başvuru şartları nedir?

personel ve memur alınlarına bayram sonrası hız kesmeden devam ediyor. Bu anlamda İŞKUR üzerinden Türkiye genelinde yer alan 10 farklı kamu kurum ve kuruluşları bünyesine, en az ilkokul mezunu alımı yapılıyor. İşte İŞKUR üzerinden yayımlanan kamu ilanları ve kadroları... Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (kısaca İŞKUR), Türkiye'de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak ve işsizlik sigortası hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tâbi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk bir kamu kuruluşudur.​

İŞKUR üzerinden en az ilkokul mezunu kamu personeli alımı!

İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden personel alımlarına devam ediyor. farklı farklı meslek dallarından 43 bin personel alımı yapılacak. Bu bağlamda İŞKUR tarafından on farklı kamu kurum ve kuruluşlarına en az ilkokul mezunu personel alımları başladı. İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere çok sayıda personel alımı yapılıyor. İŞKUR'a başvuru yapmak istediğiniz ilan için en yakın İŞKUR il ilçe şube müdürlüklerine şahsen giderek veya aşağıda bulunan link alanını tıklayarak online olarak anında kayıt yaptırabilirsiniz. Yayınlanan iş ilanları içerisinde eski hükümlü ve engelli personel alımı yapan kurumlarda vardır. İŞKUR en az ilkokul mezunu kamu personeli alımı şartları nedir?

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