PTT 2019/1 KPSS şartsız 5 bin kamu personeli alımı için adayların bekleyişi devam ediyor. PTT kamu personeli alımı için geçtiğimiz günlerde ilan tarihine ilişkin bir açıklama yapılmıştı. İşte söz konusu personel alımına ilişkin detaylar... PTT personel alım ilanları adaylar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. 2023 yılına kadar personel ve memur sayısını PTT 100 bine çıkartacak. Bu bağlamda ise personel ve memur alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. 5 bin personel alımı yapacağını açıklayan PTT'nin personel alım tarihi merak ediliyor. PTT'de çalışmak isteyen adaylar PTT kadro dağılımını ve PTT müracaat şartlarını araştırıyor. PTT personel alımına yönelik yayınlanan resmi yazıda 2019 yılında kuruma personel alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı.