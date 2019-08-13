PTT 2019/1 KPSS şartsız 5 bin kamu personeli alımı için adayların bekleyişi devam ediyor. PTT kamu personeli alımı için geçtiğimiz günlerde ilan tarihine ilişkin bir açıklama yapılmıştı. İşte söz konusu personel alımına ilişkin detaylar... PTT personel alım ilanları adaylar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. 2023 yılına kadar personel ve memur sayısını PTT 100 bine çıkartacak. Bu bağlamda ise personel ve memur alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. 5 bin personel alımı yapacağını açıklayan PTT'nin personel alım tarihi merak ediliyor. PTT'de çalışmak isteyen adaylar PTT kadro dağılımını ve PTT müracaat şartlarını araştırıyor. PTT personel alımına yönelik yayınlanan resmi yazıda 2019 yılında kuruma personel alımı gerçekleştirileceği açıklanmıştı.
PTT 5 bin kamu personeli alımı! İlan tarihi ve genel şartlar (KPSS şartı yok)
5 bin personel alımı yapacağını açıklayan PTT'nin yeni ilan tarihi belli oldu. Birlik Haber Sen ile PTT arasında yapılan görüşmede PTT personel alımı ile ilgili tarih görüşüldü ve PTT İnsan Kaynakları , Birlik Haber Sen 'den gelen personel alımı ne zaman yapılacak? sorusuna cevap verdi. Konu ile ilgili olarak PTT personel alım ilanının 2019 yılı ilk çeyreğinde (2019 Ekim ayı) ilama çıkacağı ve ilam tarihinden itibaren 15 gün süre içerinde başvuruların tamamlanacağı belirtildi İşte KPSS şartı olmadan 5 binden fazla personel alımı yapacak olan PTT'nin ilanı yayınlayacağı tarihe ilişkin detaylar ile birlikte başvuru şartları ve kadro dağılımı...
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