Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamuya ve özel şirketlere personel alımı yapmaya devam ediyor. İŞKUR bayram arası vermiyor. Kurban Bayramı'nın idrak edildiği şu günlerde İŞKUR vasıflı vasıfsız binlerce personel alımı yapacak! İŞKUR yayınlamış olduğu 42 bin 795 iş duyuru ile bu hafta özel sektörde bulunan birçok şirkete binlerce personel alımı yapılacağını bildirdi. Vasıflı ve vasıfsız her eğitim düzeyinden ve her mesleki guruptan personel alınacağını bildiren İŞKUR, maksimum personel alımı yapılacak meslekler olarak başta beden işçisi, temizlik personeli, satış danışmanı, güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik meslek elemanı, hastane mensubu alımlarının olacağının yanı sıra, özel eğitim kurumlarına öğretmen, özel hastanelere hemşire, ebe, uygulaman, teknisyen ve öteki sağlık çalışanlarının alınacağını bildirdi.
İŞKUR TYP yeni açık iş ilanları yayında! İŞKUR 12 - 16 Ağustos vasıflı vasıfsız binlerce personel alım başvuru şartları!
Özel şirketler ve kurumların birçoğu sigorta teşviki nedeniyle personel ihtiyaçlarını İŞKUR üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda İŞKUR'da 05 Ağustos itibari ile özel kurum ve şirketlere ait 42 bin 795 farklı iş ilanı bulunmaktadır. Yayınlanan iş ilanlarına göre, Türkiye genelinde vasıflı vasıfsız binlerce personel alımı yapılacak. En az lise, önlisans ve lisans mezunu personel alımı yapan özel kurumların yanı sıra, en az okuryazar olmayan, okuryazar ve ilkokul mezunu işçi alan kurumların güncel iş ilanları bulunmaktadır. Aşağıda İŞKUR'un açık iş ilanlarının yayınlandığı sayfaya ait link bulunmaktadır.
- En az lise mezunu polis memuru alımı yapılacak!
- Memur ve emeklinin gözü toplu sözleşmede!
- Emekliler için yeni zam sistemi
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