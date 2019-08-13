Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kamuya ve özel şirketlere personel alımı yapmaya devam ediyor. İŞKUR bayram arası vermiyor. Kurban Bayramı'nın idrak edildiği şu günlerde İŞKUR vasıflı vasıfsız binlerce personel alımı yapacak! İŞKUR yayınlamış olduğu 42 bin 795 iş duyuru ile bu hafta özel sektörde bulunan birçok şirkete binlerce personel alımı yapılacağını bildirdi. Vasıflı ve vasıfsız her eğitim düzeyinden ve her mesleki guruptan personel alınacağını bildiren İŞKUR, maksimum personel alımı yapılacak meslekler olarak başta beden işçisi, temizlik personeli, satış danışmanı, güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik meslek elemanı, hastane mensubu alımlarının olacağının yanı sıra, özel eğitim kurumlarına öğretmen, özel hastanelere hemşire, ebe, uygulaman, teknisyen ve öteki sağlık çalışanlarının alınacağını bildirdi.