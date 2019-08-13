Özel şirketler ve kurumların birçoğu sigorta teşviki nedeniyle personel ihtiyaçlarını İŞKUR üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda İŞKUR'da 05 Ağustos itibari ile özel kurum ve şirketlere ait 42 bin 795 farklı iş ilanı bulunmaktadır. Yayınlanan iş ilanlarına göre, Türkiye genelinde vasıflı vasıfsız binlerce personel alımı yapılacak. En az lise, önlisans ve lisans mezunu personel alımı yapan özel kurumların yanı sıra, en az okuryazar olmayan, okuryazar ve ilkokul mezunu işçi alan kurumların güncel iş ilanları bulunmaktadır. Aşağıda İŞKUR'un açık iş ilanlarının yayınlandığı sayfaya ait link bulunmaktadır. Belirtilen link alanına tıklayarak başvurusu devam eden iş ilanlarını görüntüleyebilir ve online olarak anında başvurunuzu yaptırabilirsiniz!