İŞKUR kamu kurumlarına ve özel kurumlara yüzlerce personel ve memur alımı gerçekleştirecek. 30 Ağustos tarihine kadar toplam olarak 525 büro memur alımı yapılacak. Büyük şehirlerde yapılacak başvurular için tüm detayları sayfamızda verdik. Bu bağlamda başvurular mesai saatleri içerisinde siz en yakın İŞKUR il ilçe şube müdürlüklerinden veya belirtilen link alanlarını tıklayarak başvuru sayfasına ulaşabilir ve e-devlet şifrenizi kullanarak anında online olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Peki yazıhane memuru alımı için istenilen müracaat şartları nedir? Hangi illerde memur alımı yapılacak? Başvuru şekli ve başvuru adresi neresi? Adaylardan istenilen özel şartlar nelerdir?