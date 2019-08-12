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  • 12.08.2019 19:25
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 19:25

'dan iş arayanlara müjde! 15 günde 27 bin 633 daimi işçi alınacak | ve başvuru şartları

2021 yılına kadar koyduğu "2 milyon kişiye istihdam" hedefi doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. İŞKUR'da yayınlanan son ilanlarda 15 gün içerisinde 55 farklı meslek grubuna toplamda 27 bin 633 daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılacak alımlarda temizlik personelinden, kasiyere; şoförden, beden işçisine kadar birçok farklı meslek dalı bulunuyor. Peki na nasıl başvurulur? neler? İŞKUR iş ilanlarına nereden başvurulur? İşte İŞKUR'daki güncel iş ilanları ile ilgili bilgiler...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan vatandaşların ilk başvurduğu noktalardan biri olmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon vatandaşa istihdam yaratan, 2021 sonuna kadar ise 2 milyon vatandaşa daha iş imkanı yaratma hedefi koyan İŞKUR'da yeni yayınlanan ilanlar ile 55 meslek grubunda toplam 27 bin 633 daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Peki İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR iş ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR iş ilanlarına nereden başvurulur? İşte İŞKUR'daki güncel iş ilanları ile ilgili bilgiler...

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