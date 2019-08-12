Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan vatandaşların ilk başvurduğu noktalardan biri olmaya devam ediyor. Bugüne kadar yaklaşık 8 milyon vatandaşa istihdam yaratan, 2021 sonuna kadar ise 2 milyon vatandaşa daha iş imkanı yaratma hedefi koyan İŞKUR'da yeni yayınlanan ilanlar ile 55 meslek grubunda toplam 27 bin 633 daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Peki İŞKUR iş ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR iş ilanı başvuru şartları neler? İŞKUR iş ilanlarına nereden başvurulur? İşte İŞKUR'daki güncel iş ilanları ile ilgili bilgiler...