İŞKUR online sitesi üzerinden personel ve memur alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR belediye personel ilanlarını açıkladı. KPSS şartı olmayan ilanlar işsiz vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda yayımlanmış olan belediye personel alımı ilanlarına göre kamuya ve kurum dışı ilanlar kapsamında belediye alımları devam ediyor. Ağustos ayı alımları devam ederken belediye personel alımının da eklenmesi ile birlikte toplam alım sayısı yükseldi. İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak personel alım ilanlarını görebilirsiniz ve size uygun olan bir tanesine başvurabilirsiniz. İşte İŞKUR güncel iş ilanları