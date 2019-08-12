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  • 12.08.2019 17:41
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 17:41

2019 Ağustos ayı şartsız belediye personel alım başvuru şartları! İşte

üzerinden yeni belediye personel alımı ilanları yayımlandı. Çok sayıda ve farklı pozisyonlarda belediye personel alımı yapılacak. İşte belediyeler? Yayımlanmış olan ilanlara göre 'siz memur personel alımı ilanları mevcut. KPSS'siz memur alımları ise genelde aracılığı ile yapılıyor. KPSS'siz memur alımları içerisinde, Askeri Personel alımları, Banka Personel alımları ve Belediye personel alımları yer alıyor. İŞKUR'a internet üzerinden kayıt olmak için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr adresine adaylar giriş yapmalıdır. Ekran üzerinden Üye ol butonuna tıklanır. Buradan üyelik sözleşmesine "onaylıyorum" şeklinde bir onay verilip devam edilir. Açılan sayfada adaylardan T.C. Kimlik numaraları, as ve soyad bilgileri ile iletişim bilgilerinin girilmesi istenmektedir.

Ağustos ayı İŞKUR belediye personel alımı ilanları yayımlandı!

İŞKUR online sitesi üzerinden personel ve memur alım ilanlarını yayınlamaya devam ediyor. Bu bağlamda İŞKUR belediye personel ilanlarını açıkladı. KPSS şartı olmayan ilanlar işsiz vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda yayımlanmış olan belediye personel alımı ilanlarına göre kamuya ve kurum dışı ilanlar kapsamında belediye alımları devam ediyor. Ağustos ayı alımları devam ederken belediye personel alımının da eklenmesi ile birlikte toplam alım sayısı yükseldi. İŞKUR E-Şube üzerinden ya da https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx bağlantı adresine tıklayarak personel alım ilanlarını görebilirsiniz ve size uygun olan bir tanesine başvurabilirsiniz. İşte İŞKUR güncel iş ilanları

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