İŞKUR üzerinden yeni belediye personel alımı ilanları yayımlandı. Çok sayıda ve farklı pozisyonlarda belediye personel alımı yapılacak. İşte belediyeler? Yayımlanmış olan ilanlara göre KPSS'siz memur personel alımı ilanları mevcut. KPSS'siz memur alımları ise genelde Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılıyor. KPSS'siz memur alımları içerisinde, Askeri Personel alımları, Banka Personel alımları ve Belediye personel alımları yer alıyor. İŞKUR'a internet üzerinden kayıt olmak için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr adresine adaylar giriş yapmalıdır. Ekran üzerinden Üye ol butonuna tıklanır. Buradan üyelik sözleşmesine "onaylıyorum" şeklinde bir onay verilip devam edilir. Açılan sayfada adaylardan T.C. Kimlik numaraları, as ve soyad bilgileri ile iletişim bilgilerinin girilmesi istenmektedir.