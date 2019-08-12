Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 12.08.2019 11:17
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 11:18

2019 neler? polis alım kılavuzu, nedir?

polis adayları tarafından oldukça merak ediliyor. Binlerce polis adayı internette koşulları araştırmaya devam ediyor. Bu bağlamda okullarına 2 bin 500 polis alımı için kılavuz yayınlandı. Başvurular 19 Ağustos'a kadar e-devlet üzerinden alınacak. TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan alan adaylar başvuru hakkını elde edecek. Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların Eş ve Çocuklarının ise 150,000 (yüz elli) ham taban almaları yeterli olacak. Yüksekokul öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda Başkanlıkça yapılacak sınavda başarılı olmaları şart olacak. İşte polis alım kılavuzu, ...

PMYO lise mezunu polis alımı başvuru şartları neler?

Emniyet Genel Müdürlüğünden ilan edilen duyuruya göre, Polis Akademisi Başkanlığına (PA) bağlı PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru alımı gerçekleştirilecek. Polis memuru adayları Polis Akademisine geçebilmek için ön başvurularını "http://www.pa.edu.tr" adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapabilecek. Polis Akademisi PMYO 2019 yılı öğrenci alımına dair detayları sizler için haberleştirdik. Polis olabilmek için Lise mezunları, önlisans mezunları, lisans ve yüksek lisans mezunlarının farklı eğitim okullarında polislik eğitim almaları gerekmektedir. Bu eğitim süreleri son mezun olduğunuz okula göre 2 yıl ile 6 ay arasında değişmektedir.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri2019 PMYO lise mezunu polis alımı başvuru şartları neler? EGM polis alım kılavuzu, son başvuru tarihi nedir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri