Emniyet Genel Müdürlüğünden ilan edilen duyuruya göre, Polis Akademisi Başkanlığına (PA) bağlı PMYO'lara 2 bin 250'si erkek olmak üzere 2 bin 500 polis memuru alımı gerçekleştirilecek. Polis memuru adayları Polis Akademisine geçebilmek için ön başvurularını "http://www.pa.edu.tr" adresi üzerinden e-devlet şifresi ile yapabilecek. Polis Akademisi PMYO 2019 yılı öğrenci alımına dair detayları sizler için haberleştirdik. Polis olabilmek için Lise mezunları, önlisans mezunları, lisans ve yüksek lisans mezunlarının farklı eğitim okullarında polislik eğitim almaları gerekmektedir. Bu eğitim süreleri son mezun olduğunuz okula göre 2 yıl ile 6 ay arasında değişmektedir.