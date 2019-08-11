İŞKUR üzerinden personel alımı yapacağını duyuran BİM başvuru koşullarının neler olduğunu ilan etti.Başvuru koşulları ve çalışma koşulları hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. İlgili kadrolara başvurmak isteyen adayların en az okur yazar olması şartı aranırken herhangi bir tecrübe şartı da aranmamaktadır. Adayların ayrıca ilandaki illerde ikamet etmeleri de gerekmektedir. İlanlara başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleşecek olup bu kapsamda ilgili ilanlara https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan numarasını ilgili yere yazıp aratarak ulaşmanız gerekmektedir. Aşağıda yer alan ilan numaralarından ilgili ilanlara ulaşmanız ve başvuru yapmanız mümkündür.