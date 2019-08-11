İŞKUR Ağustos ayı iş ilanlarını peşi sıra yayınlamaya devam ediyor. Bu anlamda 600 güvenlik görevlisi İŞKUR üzerinden alınacak.

Her gün binlerce kişinin çeşitli pozisyonlarda işi aradığı site üzerinden yeni yayınlanan ilanlara göre farklı illerde ve farklı kuruluşlar bünyesinde görevlendirilmek üzere silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. İlgili pozisyona 600 kişi alınacak olup alım şartları ve diğer detaylar ise haberin devamında yer almaktadır. Öncelikle özel güvenlik görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler. Peki 11 Ağustos İŞKUR 600 güvenlik görevlisi alım başvuru şartları nedir? İşte esube.iskur.gov.tr adresinde İŞKUR ilanları ve detaylar