Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 11.08.2019 16:01
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 16:02

: 600 nedir? İşte

resmi internet sitesi olan üzerinden yüzlerce güvenlik görevlisi alımı yapacak. ı için ilan verdi. Kurban bayramını icra ettiğimiz şu günlerde iş arayan vatandaşlar İŞKUR'un sitesine akın etti. Bu bağlamda İŞKUR üzerinden gösterilen güvenlik görevlisi alım duyurusuna başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR il müdürlüklerinden yahut İŞKUR internet sitesi üzerinden ilgili pozisyonlara başvuru yapabilmektedir. Öncelikle görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler.

İŞKUR Ağustos ayı iş ilanlarını peşi sıra yayınlamaya devam ediyor. Bu anlamda 600 güvenlik görevlisi İŞKUR üzerinden alınacak.
Her gün binlerce kişinin çeşitli pozisyonlarda işi aradığı site üzerinden yeni yayınlanan ilanlara göre farklı illerde ve farklı kuruluşlar bünyesinde görevlendirilmek üzere silahlı ve silahsız güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. İlgili pozisyona 600 kişi alınacak olup alım şartları ve diğer detaylar ise haberin devamında yer almaktadır. Öncelikle özel güvenlik görevlisi olmak için sağlamanız gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartları sağlayan kişiler özel güvenlik görevlisi olmak için başvuru yapabilirler. Peki 11 Ağustos İŞKUR 600 güvenlik görevlisi alım başvuru şartları nedir? İşte esube.iskur.gov.tr adresinde İŞKUR ilanları ve detaylar

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleriesube.iskur.gov.tr: 11 Ağustos İŞKUR 600 güvenlik görevlisi alım başvuru şartları nedir? İşte İŞKUR açık iş ilanları
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri