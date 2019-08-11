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  • 12.08.2019 02:25
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 02:25

ne zaman? Sözlü mülakat soruları ve fiziki yeterlilik sınavı nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bekçi adaylarının merakla beklediği Bekçilik 2019 1. ve 2. dönem sınav sonuçları erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler na çevrildi. Bu nedenle yapılacak sorusu merakla araştırılıyor. Peki, ve fiziki yeterlilik sınavı nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar...

Bekçilik mülakatları ne zaman yapılacak?

Bekçilik yazılı sınavlarının açıklanmasıyla birlikte bekçilik mülakatları merakla beklenmeye başlandı. Aynı zamanda fiziksel yeterlilik ve sözlü mülakat sınav soruları hakkında bekçi adaylarının araştırmaları devam ediyor. Peki, bekçilik mülakatları ne zaman yapılacak? Bekçilik sözlü mülakat soruları ve fiziki yeterlilik sınavı nasıl olacak?

MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçilik mülakat tarihlerinin 10 gün içinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.

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