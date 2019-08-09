KPSS 2019 ne zaman açıklanıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Kamuda personel olarak çalışmak isteyen vatandaşlar sonuçların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS 2019 ne zaman açıklanıyor? KPSS lisans sınav sonuçları nereden açıklanacak? İşte 2019 KPSS sonuçları tarihi...

KPSS 2019 NE ZAMAN AÇIKLANIYOR?

ÖSYM tarafından 2019 KPSS'nin sonuç tarihi duyuruldu. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi), KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ÖABT sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı.

Kılavuzda yer alan bilgiye göre, KPSS 2019 sonuçları 29 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.