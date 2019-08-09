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  • 09.08.2019 11:02
  • Son Güncelleme: 09.08.2019 11:02

3. grup ne zaman açıklanacak? 2019 JGK 3. grup takvimi heyecanla bekleniyor

3. grup aşamasının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen mülakatların ardından 3. grup için araştırmalar sürüyor. Bu nedenle internet üzerinde 3. grup tarihinin ne zaman belli olacağı merak konusu oldu. Peki, Jandarma uzman erbaş 3. grup ne zaman açıklanacak? 2019 JGK 3. grup tarihi belli oldu mu?

Jandarma uzman erbaş 3. grup ne zaman açıklanacak?

Jandarma uzman erbaş 3. grup ne zaman açıklanacak? Jandarma Genel Komutanlığı 2019-1 uzman erbaş alımında 2. grup aşaması tamamlandı. Temmuz ayında sona eren mülakatların ardından 3. grup aşaması için araştırmalar hız kazandı. Peki, Jandarma uzman erbaş 3. grup ne zaman açıklanacak? 2019 JGK 3. grup tarihi belli oldu mu? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

JANDARMA UZMAN ERBAŞ 3. GRUP NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 3. grup çağrısı bekleniyor. 2. grup aşaması Temmuz ayında sona ermişti. Şimdi 3. grup aşaması bekleniyor. 3. grup aşamasının ne zamana açıklanacağı henüz belli olmasa da ağustos ayı içerisinde duyuru yapılacağı biliniyor.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

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