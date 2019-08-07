Sağlık Bakanı tarafından geçtiğimiz dönemlerde yapılmış duyuruda 2019 yılı için 29 bin memur alımı yapılacağı ancak ilk etap ta 12 bin kişinin alınacağını açıklayan Sağlık Bakanı adaylara müjde vermişti. Sağlık Bakanlığı memur alımı için başvuru süreci ÖSYM resmi internet adresi üzerinden yürüyecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sağlık Bakanlığı memur alımı işlemleri KPSS tercih kılavuzuna göre yapılacak olup ÖSYM den gelmiş olan duyuruya göre KPSS 2019/4 tercihleri ile alınacak. Yerleştirme ücreti 20,00 TL'dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini yatıracaklardır. Yerleştirme ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir. İşte ÖSYM KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı 12 bin memur alımı tercihleri ve kadrolar başvuru ücreti yatırıma detayı