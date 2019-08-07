ÖSYM KPSS 2019/4 Sağlık Bakanlığı 12 bin memur alımı tercihleri! İşte kadrolar ve başvuru ücreti yatırıma detayı. KPSS 2019/4 tercih kılavuzu işlemleri başladı. Mezuniyete göre kadro dağılımı ve Sağlık Bakanlığı 12 bin memur alımı kılavuzları için haberimizi inceleyiniz. Sağlık Bakanlığı memur alımı için başvuru süreci ÖSYM resmi internet adresi üzerinden yürüyecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sağlık Bakanlığı memur alımı işlemleri KPSS tercih kılavuzuna göre yapılacak olup ÖSYM den gelmiş olan duyuruya göre KPSS 2019/4 tercihleri ile alınacak. Sağlık Bakanlığı 12 bin memur alımı için mülakat yapılmayacak. Alımlar Ölçme, Seçme ve yerleştirme merkezi başkanlığı tarafından KPSS Puan sıralamasına göre yapıldığı için adaylara herhangi bir mülakat yapılmaksızın kadroya atanma şansı yakalayacaklardır.