JÖH ve PÖH alımı için gözler yapılacak olan açıklamalara çevrilmiş durumda. Bu anlamda JÖH ve PÖH alımı maksimum dört gözle beklenen mevzuların başlangıcında geliyor. Haberimizde JÖH müracaat şartları geçtiğimiz yıllara bakılırsa nedir, eğitimleri iyi mi oluyor şeklinde sorulara yanıt vermeye çalıştık. Ayrıca İçişleri Bakanı Polis Özel Harekat (PÖH) alımları ile ilgili olarak önemli ifadeler içeren açıklamalarda bulunmuştu. Polis olmak isteyen, özellikle Özel Harekat Polisi (PÖH) olma düşsel kuran binlerce genç vatandaş bu açıklamaları dikkatle takip etti. Peki JÖH ve PÖH ne süre alım yapılacak? JÖH ve PÖH başvuru alım şartları neler?
JÖH ve PÖH başvuru alım şartları neler? JÖH ve PÖH alımı bu sene olacak mı, ne zaman yapılacak?
Jandarma Özel Harekat JÖH ve PÖH polis alımı 2019'da yapılacak mı? JÖH ve PÖH başvuru alım şartları neler? 2019 yılı içerisinde Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından gerçekleştirilecek olan polis alımı ne zaman olacak sorusu polis adayları tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı tarafından organize edilecek olan Polis Özel Harekat (PÖH) 2019 alımlarının yapılacağı tarih, binlerce polis adayı tarafından bekleniyor. Aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), toplam 40 bin adayın değerlendirileceği uzman erbaş başvuru sonuçlarını ilan etti.
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