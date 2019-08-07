JÖH ve PÖH alımı için gözler yapılacak olan açıklamalara çevrilmiş durumda. Bu anlamda JÖH ve PÖH alımı maksimum dört gözle beklenen mevzuların başlangıcında geliyor. Haberimizde JÖH müracaat şartları geçtiğimiz yıllara bakılırsa nedir, eğitimleri iyi mi oluyor şeklinde sorulara yanıt vermeye çalıştık. Ayrıca İçişleri Bakanı Polis Özel Harekat (PÖH) alımları ile ilgili olarak önemli ifadeler içeren açıklamalarda bulunmuştu. Polis olmak isteyen, özellikle Özel Harekat Polisi (PÖH) olma düşsel kuran binlerce genç vatandaş bu açıklamaları dikkatle takip etti. Peki JÖH ve PÖH ne süre alım yapılacak? JÖH ve PÖH başvuru alım şartları neler?