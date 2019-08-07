Jandarma Özel Harekat JÖH ve PÖH polis alımı 2019'da yapılacak mı? JÖH ve PÖH başvuru alım şartları neler? 2019 yılı içerisinde Polis Özel Harekat (PÖH) tarafından gerçekleştirilecek olan polis alımı ne zaman olacak sorusu polis adayları tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Polis Akademisi Başkanlığı tarafından organize edilecek olan Polis Özel Harekat (PÖH) 2019 alımlarının yapılacağı tarih, binlerce polis adayı tarafından bekleniyor. Aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı (JGK), toplam 40 bin adayın değerlendirileceği uzman erbaş başvuru sonuçlarını ilan etti.