Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanları sayfasında yayınladığı ilanlara bakılırsa, başta İstanbul Ankara olmak üzere 22 şehirde toplam 514 ofis memuru alımı yapmış olacaktır. Büro memuru alımı için başvuru yapmak isteyen adayların en az lise olmak üzere bazı ilanlarda önlisans ve lisans mezunu olmaları istenmektedir. Her bir iş ilanı içinde müracaat şartları farklı olmak üzere genel şartlar içinde adayların bilgisayar bilgilerinin kafi olması, ofis içi ekipmanlarını bilmesi istenmektedir. Başvurular İŞKUR şubelerinden veya ilan içeriğinde belirtilen bağlantı üzerinden online olarak yapılmaktadır. Peki büro memuru müracaat şartları nelerdir? Hangi illerde memur alımı yapılmaktadır? Adaylardan istenilen özel şartlar nedir? İşte 7 Ağustos İŞKUR açık iş ilanları!