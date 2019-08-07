esube.iskur.gov.tr: İŞKUR tarafından iş arayan vatandaşlarımız için iş ilanları hız kesmeden yayınlanıyor. Ağustos ayının ilk haftası biterken İŞKUR yeni iş ilanlarını duyurdu. Yayımlanmış personel alımı ilanlarına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeşeri ve Mehmet Akif ersoy üniersitesi personel alımı yapacaklarını ilan ettiler. Alımlar engelli, Eski Hükümlü veya TMY ( Terörle Mücadelede Yaralanan ) ve Normal statüde personel alımı yapılacak. Başvuru süreci ilanların yayımlanması ile birlikte başlamış olup normalde başvuru için 5 gün verilirken araya bayramın girmesi nedeni ile adaylara 8 gün başvuru süresi verilmiştir. Peki İŞKUR EGM, Eti maden ve üniversite başvuru şartları nedir?