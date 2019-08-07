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  • 07.08.2019 14:16
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 14:23

: 7 Ağustos : İŞKUR , ve nedir?

: tarafından iş arayan vatandaşlarımız için iş ilanları hız kesmeden yayınlanıyor. Ağustos ayının ilk haftası biterken İŞKUR yeni iş ilanlarını duyurdu. Yayımlanmış personel alımı ilanlarına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, İşletmeşeri ve Mehmet Akif ersoy üniersitesi personel alımı yapacaklarını ilan ettiler. Alımlar engelli, Eski Hükümlü veya TMY ( Terörle Mücadelede Yaralanan ) ve Normal statüde personel alımı yapılacak. Başvuru süreci ilanların yayımlanması ile birlikte başlamış olup normalde başvuru için 5 gün verilirken araya bayramın girmesi nedeni ile adaylara 8 gün başvuru süresi verilmiştir. Peki İŞKUR , Eti maden ve nedir?

İŞKUR EGM, Eti maden ve üniversite başvuru şartları nedir?

esube.iskur.gov.tr: Türkiye İş Kurumu 7 Ağustos 2019 tarihli personel alım ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlara göre farklı kamu kurumları alım yapıyor. İşte şartlar ve kurumlar. İŞKUR aracılığı ile ila edilmiş duyurulara göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü 1 Beden İşçisi ( Genel ), Mehmet Akif Ersoy Ümiversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 15 Beden İşçisi ( Genel ), Eti maden İşletmeleri ise, 1 Engelli ve 2 Eski Hükümlü veya TMY kapsamında Proses işçisi alımı yapacağını ilan etti. Adaylar başvurularını en geç, 15 Ağustos 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.

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HaberlerMemurlar Haberleriesube.iskur.gov.tr: İŞKUR 7 Ağustos kamu personeli alımları: İŞKUR EGM, Eti maden ve üniversite başvuru şartları nedir?
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