esube.iskur.gov.tr: Türkiye İş Kurumu 7 Ağustos 2019 tarihli personel alım ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlara göre farklı kamu kurumları alım yapıyor. İşte şartlar ve kurumlar. İŞKUR aracılığı ile ila edilmiş duyurulara göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü 1 Beden İşçisi ( Genel ), Mehmet Akif Ersoy Ümiversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 15 Beden İşçisi ( Genel ), Eti maden İşletmeleri ise, 1 Engelli ve 2 Eski Hükümlü veya TMY kapsamında Proses işçisi alımı yapacağını ilan etti. Adaylar başvurularını en geç, 15 Ağustos 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gereklidir. Başvurular, https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.