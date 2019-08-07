13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hayallerindeki mesleği icra etmek isteyen adaylar sonuçları merak etmeye başladı. Peki, bekçilik sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EGM'den yapılan açıklamada, 2019'un 1. ve 2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı, adayların www.meb.gov.tr üzerinden sonuçları görüntüleyebilecekleri belirtildi.