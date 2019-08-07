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  • Son Güncelleme: 07.08.2019 21:10

açıklandı! nereden öğrenilir?

Bekçi adaylarının büyük bir merakla beklediği Bekçilik 2019 1. ve 2. dönem sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. EGM'den yapılan açıklamada, 2019'un 1. ve 2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Peki, nereden öğrenilir? İşte cevabı...

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hayallerindeki mesleği icra etmek isteyen adaylar sonuçları merak etmeye başladı. Peki, bekçilik sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?

EGM'den yapılan açıklamada, 2019'un 1. ve 2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı, adayların www.meb.gov.tr üzerinden sonuçları görüntüleyebilecekleri belirtildi.

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