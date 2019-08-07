13 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavının sonuçlarının açıklandığı bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde hayallerindeki mesleği icra etmek isteyen adaylar sonuçları merak etmeye başladı. Peki, bekçilik sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLİR?
EGM'den yapılan açıklamada, 2019'un 1. ve 2. dönem çarşı ve mahalle bekçiliğine giriş sınavı sonuçlarının açıklandığı, adayların www.meb.gov.tr üzerinden sonuçları görüntüleyebilecekleri belirtildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.